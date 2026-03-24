Da adolescente promessa del cinema a icona senza tempo dello spettacolo italiano. In mezzo ci sono oltre sessant'anni di successi, amori celebri, premi prestigiosi e interpretazioni rimaste nell'immaginario collettivo. Stefania Sandrelli compie 80 anni e continua a incarnare un'idea di eleganza e talento che attraversa le generazioni. Bella, intensa, sofisticata e al tempo stesso autentica, Sandrelli ha saputo interpretare epoche, trasformazioni sociali e personaggi indimenticabili, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Dai capolavori del cinema d'autore alle fiction di successo, la sua è stata una presenza costante sullo schermo e nell'immaginario collettivo di intere generazioni.