"Il bagno", Stefania e Amanda Sandrelli insieme in scena a Milano
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
Stefania Sandrelli © ansa
Da adolescente promessa del cinema a icona senza tempo dello spettacolo italiano. In mezzo ci sono oltre sessant'anni di successi, amori celebri, premi prestigiosi e interpretazioni rimaste nell'immaginario collettivo. Stefania Sandrelli compie 80 anni e continua a incarnare un'idea di eleganza e talento che attraversa le generazioni. Bella, intensa, sofisticata e al tempo stesso autentica, Sandrelli ha saputo interpretare epoche, trasformazioni sociali e personaggi indimenticabili, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura italiana nel mondo. Dai capolavori del cinema d'autore alle fiction di successo, la sua è stata una presenza costante sullo schermo e nell'immaginario collettivo di intere generazioni.
La sua storia artistica inizia prestissimo. A soli 15 anni debutta sul grande schermo e nel giro di pochissimo tempo conquista registi, critica e pubblico. La svolta arriva quando Pietro Germi la sceglie per "Divorzio all'italiana", film destinato a entrare nella storia del cinema. Il volto fresco e la naturalezza della giovanissima attrice colpiscono immediatamente, aprendo la strada a una carriera che non conoscerà battute d'arresto. Poco dopo arriva un altro successo fondamentale, "Sedotta e abbandonata", che la consacra definitivamente tra le stelle nascenti del cinema italiano.
Mentre la carriera decolla, anche la vita privata finisce sotto i riflettori. Ancora adolescente, Stefania Sandrelli vive una relazione intensa e molto discussa con il cantautore Gino Paoli. Un amore che fece parlare l'Italia degli anni Sessanta e dal quale nacque nel 1964 la figlia Amanda Sandrelli. Quel legame è rimasto uno dei capitoli più noti della cronaca rosa italiana, intrecciandosi con una stagione irripetibile della cultura e della musica del nostro Paese.
Negli anni Settanta Sandrelli diventa una delle interpreti più richieste dai grandi autori del cinema italiano. Bernardo Bertolucci la dirige ne "Il conformista" e successivamente in "Novecento", kolossal internazionale che la vede recitare accanto a Robert De Niro e Gérard Depardieu. Mario Monicelli la sceglie per "Brancaleone alle crociate", mentre Ettore Scola le regala uno dei ruoli più amati della sua carriera in "C'eravamo tanto amati". Film che ancora oggi rappresentano pietre miliari della cinematografia italiana e che hanno contribuito a costruire il mito di Stefania Sandrelli.
Con il passare del tempo l'attrice dimostra una straordinaria capacità di reinventarsi. Negli anni Ottanta alterna il cinema d'autore a produzioni più popolari, conquistando nuovi riconoscimenti. "La terrazza" di Ettore Scola le vale il Nastro d'Argento, mentre film come "La chiave" di Tinto Brass mostrano una professionista pronta a mettersi in gioco anche in ruoli più audaci e controversi.
A partire dagli anni Novanta e Duemila, Sandrelli conquista anche il pubblico televisivo. Tra le esperienze più amate c'è quella ne "Il maresciallo Rocca", accanto a Gigi Proietti, che le permette di entrare nelle case di milioni di italiani. Parallelamente continua a lavorare al cinema con registi come Ettore Scola, Bernardo Bertolucci e Paolo Virzì, raccogliendo nuovi premi e confermando un talento capace di attraversare le generazioni.
Nel corso degli anni Stefania Sandrelli ha ricevuto alcuni dei più prestigiosi premi del panorama cinematografico italiano e internazionale. Tra questi spicca il Leone d'Oro alla carriera assegnatole dalla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005, riconoscimento che celebra un percorso artistico unico per longevità, qualità e impatto culturale. A questo si aggiungono David di Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'Oro e importanti onorificenze internazionali che testimoniano il valore del suo contributo al mondo dello spettacolo.
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
Oltre alla relazione con Gino Paoli, la vita sentimentale dell'attrice è stata segnata dal matrimonio con l'imprenditore Nicky Pende, dal quale ha avuto un figlio, e dal lungo legame con Giovanni Soldati. Proprio Soldati è oggi il compagno che le è accanto da molti anni e che lei stessa ha più volte definito una presenza indispensabile nella sua vita.
Negli ultimi anni Sandrelli ha mostrato ancora una volta il lato più autentico del suo carattere affrontando con discrezione la malattia di Giovanni Soldati, colpito da un idrocefalo normoteso. Per stargli vicino ha ridotto sensibilmente gli impegni professionali, rinunciando anche a importanti incarichi pubblici. Una scelta che racconta molto della donna dietro la diva: determinata, generosa e profondamente legata agli affetti.