Amanda Sandrelli ha costruito un percorso artistico autonomo, riuscendo a emergere nel mondo dello spettacolo senza sfruttare direttamente il cognome paterno. La sua carriera è iniziata molto presto: già a vent'anni si trovava sul set di "Non ci resta che piangere", film firmato da Roberto Benigni e Massimo Troisi che è diventato un cult del cinema italiano. Dopo l'esordio cinematografico, il percorso professionale di Amanda Sandrelli è proseguito tra televisione e produzioni seriali, con ruoli in fiction e miniserie che ne hanno consolidato la notorietà. Negli ultimi anni, però, ha scelto di dedicarsi soprattutto al teatro, calcando i palchi italiani e costruendo un rapporto diretto con il pubblico, lontano dalle logiche del grande schermo.