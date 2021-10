Stefania Sandrelli: "Ho subito una violenza"

"Era una violenza talmente privata che l'ho quasi accantonata. Non faceva parte, diciamo così, delle violenze da ribalta". Ospite a "Verissimo", l'attrice Stefania Sandrelli apre il cassetto dei ricordi e racconta un momento delicato del proprio passato.

"Era semplicemente il ragazzo di una mia amica, che mi stava aspettando assieme agli altri per portarmi a casa. Per cui, io tutto mi aspettavo meno che quello", ricorda l'interprete toscana. "Invece, quando mi sono accorta che faceva sul serio e mi aveva messa all'angolo, chiaramente non ci sono stata e mi ha dato un po' di botte".

"Non l'ho mai denunciato, non ci ho mai nemmeno pensato, soprattutto perché era il ragazzo di una mia amica", conclude Sandrelli. "Poi, per questo, lei l'ha lasciato".