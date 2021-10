Anna Tatangelo: "La gravidanza della compagna di Gigi D'Alessio? L'abbiamo saputo dai giornali"

"L'abbiamo saputo dai giornali". Ospite a "Verissimo", Anna Tatangelo racconta la sua verità e svela come lei e il figlio Andrea siano venuti a conoscenza della gravidanza della compagna del suo ex, Gigi D'Alessio, padre del bambino.

"Io sono una mamma, il mio dovere è quello di proteggere Andrea", continua su domanda diretta di Silvia Toffanin la cantante, diventata conduttrice con la trasmissione di Canale 5 "Scene da un matrimonio". "Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la serenità di mio figlio, perciò farò sempre il possibile per vederlo sorridere".

"Mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e per tutelare Andrea", conclude.