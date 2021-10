Lino Banfi si commuove parlando della moglie Lucia: "Mi ha chiesto di morire assieme"

"Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto 'senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio'". Ospite a "Verissimo", Lino Banfi si commuove parlando della moglie Lucia, con cui, il prossimo marzo, festeggerà i 60 anni di matrimonio.

"Mi chiedono sempre quale sia la ricetta per far durare un amore, ma la verità è che non c'è una ricetta", continua l'attore pugliese. "La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono tutti calcestruzzo che si cementa, così la casa diventa antisismica, anti tutto. Non si demolisce più".