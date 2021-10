"Verissimo", Gianluca Grignani: "Quando avevo 10 anni sono stato molestato"

"Nel 1982 quando avevo solo 10 anni ho incontrato un pedofilo". Con queste parole Gianluca Grignani confida a Silvia Toffanin il tragico evento che ha segnato la sua infanzia. "Questa persona aveva 18 anni - spiega il cantautore - e non riuscendo ad ottenere ciò che voleva da me, mi picchiava e i miei genitori preferirono, sbagliando, di non andare avanti legamente. Non è una cosa facile da dire ma certa gente non va perdonata".

Grigani racconta di essere stato un bambino timido a cui piacevano le persone, confessando poi il difficile dolore che ha provocato in lui questa triste vicenda: "Da quel giorno il mio sorriso è diventato più amaro, la sensazione che ha creato in me è un senso di colpa, quel fastidio amaro lo vivevo addosso".