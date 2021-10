Fausto Desalu sul padre che l'ha abbandonato: "Lo perdono, ma niente rapporti" | E a mamma Veronica dice: "Grazie per tutti i sacrifici"

"Negli anni più importanti non c'era, quindi non mi viene questa voglia di cercarlo, di chiedermi perché se ne sia andato. Mi bastava vedere tutti i giorni mia mamma tornare dal lavoro stanca e triste per capire che non mi serviva il suo aiuto". Ospite a "Verissimo", Fausto Desalu si racconta e parla del rapporto con il padre, che l'ha abbandonato quando aveva due anni. "Lo perdono. Non me la sento di incolparlo, è comunque mio padre, ma non voglio averci rapporti".

Successivamente il corridore, oro nella staffetta 4x100 all'Olimpiade di Tokyo, fa una dichiarazione d'amore alla mamma Veronica, anche lei ospite del salotto di Silvia Toffanin. "Grazie per tutti i sacrifici che hai dovuto fare. Spero di regalarti altre soddisfazioni e altre medaglie".