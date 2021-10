Francesca Neri e il legame con Claudio Amendola: "Lo volevo allontanare da me per proteggerlo"

"È un uomo meraviglioso, ha detto che il suo compito era starmi vicino ma non era scontato che mi restasse accanto". A "Verissimo" Francesca Neri parla di Claudio Amendola, che le è restato accanto negli anni della malattia. "Vedevo la sua difficoltà e il suo dolore e mi faceva male. Lo volevo allontanare da me per proteggerlo, invece lui c'è sempre stato e questa cosa dopo venticinque anni mi ha sorpreso".

L'attrice parla della difficoltà di quegli anni anche per il figlio Rocco: "Oggi abbiamo un bellissimo rapporto, ma ho avuto paura di perderlo: temevo che gli rimanesse impressa quell'immagine di sua madre. L'ho messo di fronte a una cosa più grande di lui. In quegli anni non ha avuto una madre, ma neanche lui c'è stato per me. Lo vedevo cambiato e questo mi ha fatto soffrire".