Francesca Neri parla della sua malattia: "Ho pensato di fare un gesto estremo, lo vedevo come una liberazione"

"Piano piano ti chiudi in te stessa, ti allontani da tutto e da tutti e subentra la depressione. Ho pensato di fare un gesto estremo perché in quel momento lo vedevo come una liberazione, una via d'uscita". Ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", Francesca Neri si confessa parlando della cistite cronica interstiziale, la malattia che l'ha colpita e l’ha costretta ad abbandonare le scene.

"Sentivo il dolore di pesare sugli altri, ero lì ma non c’ero e volevo preservare le altre persone a cui ero legata. Ma questo pensiero è durato solo un secondo, dopo mi sono attaccata ancora di più alla vita”, continua l'attrice, che racconta in maniera più ampia il proprio calvario nel libro "Come carne viva", in uscita il prossimo 5 ottobre.