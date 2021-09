Claudio Amendola svela la malattia della moglie Francesca Neri: "Fatica a vivere le sue giornate"

Venticinque anni di un grande amore più forte anche della malattia: si tratta della bellissima storia che lega Francesca Neri e Claudio Amendola, protagonista della puntata di "Verissimo" in onda domenica 26 settembre.

Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, l'attore si è emozionando spiegando la condizione della moglie, senza svelare troppi dettagli: "Fa fatica, lotta e ha combattuto con se stessa, col suo corpo. La sua non è una malattia chiara, ha tuttavia una difficoltà nel vivere le sue giornate per via dei dolori fisici. Sta affrontando tutto con intelligenza e coraggio".

Claudio riesce a fatica a trattenere le lacrime e successivamente conferma di esserle sempre stato vicino: "Era quello che dovevo fare, è stato il mio compito. Non è stato difficile, lo è stato molto più per lei".