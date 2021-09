Carolina Marconi racconta la battaglia contro il tumore: "È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore"

"È stato come un fulmine che mi ha trafitto il cuore". Con queste parole Carolina Marconi descrive a "Verissimo" il momento in cui le hanno comunicato di avere un tumore. Tutto comincia dal desiderio di maternità che non si stava concretizzando, al quale sono seguiti i controlli di routine (tra cui la mammografia) e la diagnosi.

"Quando me l'hanno detto sono scappata nel bar della clinica e ho iniziato a piangere", racconta l'ex gieffina tra le lacrime, facendo commuovere anche Silvia Toffanin.

"Ho avuto paura all’inizio, ora ho una grande carica. Non sapevo di avere una forza del genere", continua Marconi, spiegando che dovrebbe finire l'ultimo ciclo di chemio il prossimo 10 novembre. "Quel giorno farò una di quelle feste che si ricordano".