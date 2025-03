Morte Giovanni Paoli, Amanda Sandrelli racconta: "Eravamo fratelli inseparabili"

Giovanni Paoli era nato a Genova nel 1964, tre mesi prima di Amanda Sandrelli, figlia di Gino e Stefania Sandrelli. L'artista genovese ha avuto altri tre figli da Paola Penzo, sposata nel 1991: Nicolò (1980), Tommaso (1992), Francesco (2000). Tempo fa, Giovanni aveva raccontato la scoperta dell’esistenza della sorella: "Nell’estate del 1972, mio padre mi fa: 'Domani andiamo a conoscere tua sorella'. Io: 'Ma papà, io sono figlio unico'. Lui: 'No'. Mi carica in macchina e lungo l’Autosole non spiccico una parola, frastornato. Entriamo dal cancello di una villa sulla Salaria. Entriamo in casa e da una scala vedo scendere una bambina meravigliosa. Amanda e io ci annusiamo come gattini, emozionati e imbarazzati".