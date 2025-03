È morto Giovanni, figlio del cantautore Gino Paoli

In occasione del recente 90esimo compleanno del padre, Giovanni aveva raccontato il lato più privato del grande cantautore. Lo aveva fatto anche sul sito da lui diretto, dillingernews, ricordando, tra le altre cose, l'amore di famiglia per i gatti e i momenti speciali come la nascita di Amanda, figlia di Stefana Sandrelli, una sorella che non sapeva di avere, nata dalla relazione del papà con l'attrice. Gli altri figli di Gino Paoli, oltre a Giovanni e Amanda, sono Nicolò e Tomaso, avuti entrambi dall'attuale moglie Paola Penzo.