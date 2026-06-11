“Il Consiglio dei Governatori dell’Academy è entusiasta di conferire i Governors Awards di quest’anno a cinque personalità straordinarie, il cui lavoro innovativo ha plasmato per sempre l’arte cinematografica”. Così la presidente dell’Academy Lynette Howell Taylor, che ha poi parlato del regista di Alien, Blade Runner e Il gladiatore, definendolo “un vero visionario”. Scott, infatti, non ha solo cambiato il modo di vedere il cinema con le sue opere, ma ne ha ridefinito i canoni. Li ha stravolti. Dopo l’esordio con I duellanti (1977) gira Alien (1979), un film in cui la fantascienza e l’horror sfumavano il confine tracciato tra gli esseri umani e i “mostri”. Con Blade Runner (1982), invece, ha plasmato un mondo in cui la distopia e le atmosfere noir abbattevano le regole classiche dei generi, unendoli alla filosofia e all’etica di Philip K. Dick. Il film sui replicanti ha introdotto il concetto di cyberpunk e ha ispirato un’estetica così innovativa e folgorante che viene saccheggiata ancora oggi.