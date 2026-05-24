Una strada lunga 35 anni quella percorsa da Thelma & Louise. Il road movie cult firmato Ridley Scott con protagoniste Susan Sarandon e Geena Davis, è comparso anche alla 79esima edizione del Festival di Cannes con un poster celebrativo. Un vero manifesto femminista che nel 1992 si aggiudica un Premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale di Callie Kouri. La candidatura come migliori attrici di Sarandon e Davis ha reso il film uno dei più recenti ad aggiudicarsi due menzioni per donne nella stessa categoria. Nel cast anche un giovanissimo e affascinante Brad Pitt.
La trama del film
Arkansas: le migliori amiche Thelma Yvonne Dickinson (Geena Davis) e Louise Elizabeth Sawyer (Susan Sarandon) sono profondamente insoddisfatte delle loro vite. Louise, cameriera in un fast food, è impegnata in una relazione con Jimmy Lennox (Michael Madsen), mentre Thelma, casalinga, è la moglie di Darryl Dickinson (Christopher McDonald), che la trascura lasciandola a casa da sola. Per evadere dalla propria noiosa routine, le due donne decidono di trascorrere un weekend in una casa di montagna, partendo a bordo della vecchia Ford Thunderbird di Louise, senza avvisare i rispettivi consorti.
Un film controcorrente
Uscito nelle sale americane il 24 luglio 1991, Thelma & Louise rompe le regole del road movie, solitamente destinato a storie con protagonisti maschili. Acclamato dalla critica, il suo successo al botteghino equivale a 45 milioni di dollari. Oggi ogni membro del cast del film si è costruito la propria (scintillante) carriera: da Susan Sarandon attivista per i diritti civili, Geena Davis femminista vincitrice di un Oscar umanitario a un Brad Pitt poliedrico.
Le protagoniste
Ai tempi di Thelma & Louise, Susan Sarandon aveva alle spalle vent'anni di carriera, iniziata nel 1970 con La guerra del cittadino Joe. Nel 1996 la sua interpretazione in Dead Man Walking le vale l'Oscar come miglior attrice. Nel 2017 ottiene una parte nella serie tv Feud: Bette and Joan. Nota per il suo impegno umanitario, Sarandon riceve nel 2006 il premio Action Against Hunger.
Geena Davis arrivava sul set del road movie con in tasca un Oscar per Turiste per caso (1988). Nel 2015 fonda il Bentonville Film Festival (BFF), per promuovere la diversità nell'industria del cinema.
Il fenomeno Brad Pitt
Capelli biondi e sguardo glaciale: non passa inosservata la presenza di Brad Pitt che in Thelma & Louise è J.D., un rapinatore dallo stile cowboy che seduce e deruba Thelma. Prima il successo negli anni Novanta con Intervista col vampiro e Seven, poi protagonista nei blockbuster Troy e Ocean's Eleven. Quattro candidature agli Oscar, nel 2020 si aggiudica la statuetta con il suo Cliff Booth in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.
Il ricordo di Michael Madsen
Nel ruolo di Jimmy, partner di Louise, c'è Michael Madsen, scomparso il 3 luglio 2025 all'età di 67 anni. Una costante nel cinema di Tarantino, tanto da apparire in cinque dei suoi cult: Le iene, Kill Bill, The Hateful Eight e C'era una volta a Hollywood. Tra gli altri suoi ruoli più noti, quelli in Free Willy, Donnie Brasco e Sin City.