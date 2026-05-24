Una strada lunga 35 anni quella percorsa da Thelma & Louise. Il road movie cult firmato Ridley Scott con protagoniste Susan Sarandon e Geena Davis, è comparso anche alla 79esima edizione del Festival di Cannes con un poster celebrativo. Un vero manifesto femminista che nel 1992 si aggiudica un Premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale di Callie Kouri. La candidatura come migliori attrici di Sarandon e Davis ha reso il film uno dei più recenti ad aggiudicarsi due menzioni per donne nella stessa categoria. Nel cast anche un giovanissimo e affascinante Brad Pitt.