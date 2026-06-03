Le origini di Backrooms rientrano nel filone horror del found-footage, in italiano "filmato ritrovato". Si tratta di una tecnica cinematografica e un genere in cui la narrazione dei fatti è guidata da filmati amatoriali registrati dai personaggi, per poi essere ritrovati e presentati agli spettatori. A rendere il tutto più realistico ci sono, inquadrature traballanti, scene improvvisate, una scarsa qualità video e riprese degli attori stessi per far vivere in prima persona al pubblico gli eventi narrati. Gli esempi più noti in questo genere sono, The Blair Witch Project (1999) e le saghe di Rec e Paranormal Activity.