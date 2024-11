Morto Tony Todd, attore di "Candyman" e "Final Destination"

Nato il 4 dicembre 1954 a Washington, Tony Todd ha studiato per due anni all'Università del Connecticut prima di ottenere una borsa di studio per l'Eugene O'Neill National Theatre Institute. Il periodo trascorso lì ha contribuito a gettare le basi per i suoi successivi incarichi presso l'allora Hartman Conservatory di Stamford, Connecticut, e la Trinity Repertory Company di Providence, Rhode Island. La sua carriera ha attraversato quattro decadi, iniziando con una svolta significativa grazie al suo ruolo in "Platoon" di Oliver Stone nel 1986. Nel 1990 è stato Ben nel remake del classico "La notte dei morti viventi" di Romero, ruolo che catturò davvero l’attenzione. Il suo talento venne fuori soprattutto nel 1992 quando ha interpretato l'inquietante assassino in "Candyman", ruolo che ha ricoperto anche nel remake di Nia DaCosta del 2021. Altri ruoli in film horror sono stati quelli in "Il corvo" (1994) con Brandon Lee, e nel franchise di "Final Destination". Sono arrivati poi ruoli in "Colors - Colori di guerra" e "Bird".