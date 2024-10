John Amos è morto a Los Angeles, la città in cui viveva lo scorso 21 agosto per cause naturali, ma solo più di un mese dopo il figlio ha elaborato il lutto e trovato la forza di comunicarlo ai media. "Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccezionali lavori televisivi e cinematografici come attore”, ha aggiunto Kelly Christopher nel comunicato stampa: "Mio padre ha amato lavorare come attore per tutta la sua vita. Più recentemente a Suits LA ha interpretato se stesso e il nostro documentario sul suo viaggio di vita come attore, "America's Dad". Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento." Julia Buchwald, presidente dell'agenzia di talenti Buchwald, ha aggiunto: "Eravamo così orgogliosi di rappresentare John. Non era solo un talento straordinario, ma anche un'anima profondamente gentile e generosa. Il suo impatto sull'industria e su coloro che lo conoscevano non sarà mai dimenticato".