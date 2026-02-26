Per entrare nella parte, Bale si è dovuto sottoporre a una lunga sessione di trucco: sei ore di preparazione che avrebbero fatto quasi impazzire l'attore, tanto che sentiva il bisogno di "urlare come un matto, ogni giorno" sul set, "per esternare la disperazione, dopo tutte quel tempo trascorso a stare immobile". In un'intervista a Entertainment Weekly, ripresa anche dal Daily Mail, Bale ha raccontato che il suo team di truccatori e parrucchieri si è unito a lui per un urlo liberatorio, che è diventato poi un rito quotidiano. "C'erano circa 30 persone che ci sentivano e correvano alla roulotte del trucco per partecipare a queste urla di gruppo", ha raccontato l'attore.