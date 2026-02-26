Christian Bale rivela: "Le sei ore di trucco per The Bride! mi hanno fatto impazzire"
L'attore, 52 anni, noto per le sue trasformazioni fisiche estreme, ammette di aver affrontato la sfida più impegnativa della sua carriera
© Getty
Ha cambiato mille vesti per prestare il proprio volto e corpo ai personaggi che ha interpretato, sottoponendosi a diete drastiche e allenamenti intensi. Nonostante ciò, per Christian Bale il meglio (o il peggio) doveva ancora arrivare: il suo mostro di Frankenstein nel nuovo horror-romance di Maggie Gyllenhaal "La sposa!", l'ha messo a dura prova. Il film, liberamente ispirato al classico di James Whale "La moglie di Frankenstein" (1932), racconta la storia della creazione della compagna del mostro, interpretata da Jessie Buckley.
Sei ore di trucco e parrucco
Per entrare nella parte, Bale si è dovuto sottoporre a una lunga sessione di trucco: sei ore di preparazione che avrebbero fatto quasi impazzire l'attore, tanto che sentiva il bisogno di "urlare come un matto, ogni giorno" sul set, "per esternare la disperazione, dopo tutte quel tempo trascorso a stare immobile". In un'intervista a Entertainment Weekly, ripresa anche dal Daily Mail, Bale ha raccontato che il suo team di truccatori e parrucchieri si è unito a lui per un urlo liberatorio, che è diventato poi un rito quotidiano. "C'erano circa 30 persone che ci sentivano e correvano alla roulotte del trucco per partecipare a queste urla di gruppo", ha raccontato l'attore.
Una carriera di trasformazioni
Le sessioni di trucco sul set di "La sposa!" sono state, quindi, molto stressanti per l'attore. Curioso se si pensa alle trasformazioni fisiche a cui è andato incontro in film come "L'uomo senza sonno" (2004), per il quale ha perso quasi 30 chili in quattro mesi. Da 82 chili era sceso a 54. Campava con 200 calorie al giorno, una scatoletta di tonno, una mela e un caffé. Si allenava e fumava per ridurre l'appetito. Un'impresa folle. Poi in sei settimane torna in piena forma nei panni del Cavaliere Oscuro in "Batman Begins" (2005), abbuffandosi di pizza e gelato. Nel 2010 interpreta un pugile vittima della tossicodipendenza in "The Fighter", ruolo che lo costringe a perdere di nuovo peso.
Due anni riprende 20 chili per vestire i panni di un truffatore in "American Hustle" (2013), fino ad arrivare al 2018 con "Vice", in cui interpreta il 46° vicepresidente degli Stati Uniti, Dick Cheney. Dal 2019, Bale ha deciso di dire stop ai ruoli estremi. "Ora sono invecchiato e ho la sensazione che se continuo a fare quello che ho fatto in passato, morirò", ha detto a GQ.