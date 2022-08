Ben Affleck compie 50 anni: dalla lunga carriera di attore al grande amore con Jennifer Lopez

Sono i punti salienti della vita di Ben Affleck , che il 15 agosto compie 50 anni. Uno dei divi più amati di Hollywood nasceva, infatti, nel 1972 a Berkeley, in California. Dove e come festeggerà il suo compleanno è top secret.

All'età di tre anni Affleck, con la famiglia, lascia la California per trasferirsi nel Massachusetts, prima a Falmouth poi a

Cambringe

Matt Damon

Will Hunting - Genio Ribelle

un Golden Globe e un Premio Oscar

, dove trascorre la sua infanzia e adolescenza e inizia a coltivare la passione per la recitazione e la regia insieme al fratello Casey e all'amico, suo compagno di scuola. Se da giovanissimo il neo 50enne appare solo in spot pubblicitari e show televisivi, dall'età di 20 anni inizia a muovere i primi passi su set più importanti. Ma il primo grande successo arriva nel 1997 con "", scritto a quattro mani da Affleck e Damon, che per la sceneggiatura vincono

Proprio da quel momento inizia l'ascesa. Nel 1998 l'attore ottiene un ruolo in "

Armageddon - Giudizio finale

Shakespeare in Love

Pearl Harbor

Gone Baby Gone

Argo

Oscar

", recita in "", "Dogma", "Bounce" e altri ancora, fino ad arrivare al 2001 a "". Dopo il grande successo, però, per Ben seguono anni di declino, in cui partecipa a film di scarsa importanza. Sempre in quel momento, però, inizia una relazione con Jennifer Lopez. Se le pellicole in cui recita non vengono particolarmente apprezzare da pubblico e critica, i film che dirige come regista riscuotono, invece, successo. Il primo è "", per poi passare a "The Town" fino ad arrivare, nel 2012, ad "", che gli vale il secondoin carriera, questa volta per il miglior film.

Come dimenticare poi "

Batman

". Nel 2013 Affleck raccoglie il testimone lasciato da Christian Bale, entrando così a far parte del DC Extended Universe. Debutta ufficialmente nei panni dell'Uomo Pipistrello nel 2016, in occasione di "Batman v Superman: Dawn of Justice". Ricompare nello stesso ruolo nella post-credit scene del film "Suicide Squad", quindi in un ruolo di maggiore spicco in "Justice League".

Gli anni 2016/2017 sono, però, molto complicati per l'attore e regista che mentre affronta il divorzio dalla moglie

Jennifer Garner

alcolismo

, sposata nel 2005 e da cui ha avuto tre figli, deve combattere contro i problemi di, di cui sembra abbia sofferto anche suo padre. Affleck riesce, però, a uscire da questo periodo buio per rinascere completamente nel 2021, quando scoppia nuovamente il grande amore con Jennifer Lopez. In breve tempo, nell'aprile 2022, i due annunciano il fidanzamento e solo tre mesi si sposano a Las Vegas , facendo sognare i fan.