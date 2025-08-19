Cresce l'attesa per l'uscita di "Scary Movie 6", che vedrà il ritorno nel cast di due delle protagoniste principali Regina Hall e Anna Faris e segnerà la reunion dei fratelli Marlon, Shawn e Keenen Wayans, dopo 18 anni (i tre sono stati coinvolti nel primi due capitoli della saga come produttori e registi). Le riprese dovrebbero iniziare ad ottobre, come anticipa Deadline in esclusiva, mentre l'uscita nelle sale cinematografiche americane è prevista per il 12 giugno 2026 con Paramount e Miramax. "Non vediamo l'ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci ai nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per i quali moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, ancora una volta)", hanno dichiarato le due attrici.