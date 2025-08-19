L'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi è prevista per il 12 giugno del prossimo anno
Cresce l'attesa per l'uscita di "Scary Movie 6", che vedrà il ritorno nel cast di due delle protagoniste principali Regina Hall e Anna Faris e segnerà la reunion dei fratelli Marlon, Shawn e Keenen Wayans, dopo 18 anni (i tre sono stati coinvolti nel primi due capitoli della saga come produttori e registi). Le riprese dovrebbero iniziare ad ottobre, come anticipa Deadline in esclusiva, mentre l'uscita nelle sale cinematografiche americane è prevista per il 12 giugno 2026 con Paramount e Miramax. "Non vediamo l'ora di riportare in vita Brenda e Cindy e di riunirci ai nostri grandi amici Keenen, Shawn e Marlon, tre uomini per i quali moriremmo letteralmente (nel caso di Brenda, ancora una volta)", hanno dichiarato le due attrici.
Sul suo profilo sociale Marlon Wayans ha condiviso un post in cui annuncia il ritorno delle due attrici ed esprime tutto il suo entusiasmo per la reunion: “I fantastici quattro sono tornati. Siamo così emozionati di lavorare e riunirci con queste due donne brillanti. Siamo così orgogliosi di tutto ciò che hanno fatto dall'inizio della saga dei film horror. Annunciamo la band di nuovo insieme il 12/06/2026 al cinema".
Marlon e i suoi fratelli avevano raccontato di essere stati esclusi dal terzo capitolo della saga a causa di offerte economiche assolutamente inaccettabili e paragonabili a una "molestia” sul piano professionale.
Il franchise cinematografico di Scary Movie ha incassato complessivamente quasi 900 milioni di dollari. Cinque i film che compongono la saga della parodia horror-comedy più amata dei primi anni 2000 e quello in arrivo sarà il sesto capitolo, con Michael Tiddes alla regia, collaboratore di lunga data di Wayans, avendo iniziato come assistente in "White Chicks" e avendo diretto la commedia horror satirica "A Haunted House" e i film "Naked" e "Sextuplets".
Il primo film, uscito nel 2000, è diventato uno degli horror vietati ai minori con il maggior incasso di sempre. La pellicola ha anche stabilito il record di incassi al botteghino per un film horror vietato ai minori, con 42,5 milioni di dollari.
Nata come parodia del film "Scream", la prima pellicola è stata ideata, sceneggiata, interpretata e diretta dai tre fratelli Shawn, Marlon e Keenen Ivory Wayans, una famiglia di attori comici afroamericani divenuti famosi partecipando alla serie televisiva dal titolo "In Living Color".
Il grande successo di pubblico e botteghino del primo episodio, Scary Movie, spinse i Wayans a girare il sequel, uscito nel 2001. Nel 2003 e nel 2006, invece, la regia e la sceneggiatura sono passate nelle mani di David Zucker, che può essere considerato a tutti gli effetti l'inventore delle parodie cinematografiche, inaugurate nel 1980 con la pellicola "L'aereo più pazzo del mondo", parodia della serie iniziata con "Airport", prodotto cardine del genere catastrofico in voga negli Anni Settanta.
Legame costante tra le prime quattro pellicole è il personaggio di Cindy Campbell, interpretato sempre dall'attrice Anna Faris, prototipo dell'eroina dei teen-horror, clone della protagonista di Scream, Sidney Prescott (Neve Campbell).
Inoltre, dopo il successo al botteghino di Scary Movie 4, fu girato a Los Angeles, in California, un altro film parodistico: "Superhero - Il più dotato fra i supereroi".
Dopo un lungo periodo di pausa il quinto film è stato confermato ufficialmente dalla Weinstein Company nel 2009. David Zucker venne sostituito alla regia da Malcolm D. Lee, mentre Anna Faris, già protagonista delle prime quattro pellicole, venne sostituita da Ashley Tisdale. Nel giugno 2011, una prima data di uscita è stata annunciata per il 20 aprile 2012. Il 15 febbraio 2012 la data di uscita è stata rinviata all'11 gennaio 2013 per poi essere nuovamente posticipata al 18 aprile 2013 in Italia e negli Stati Uniti d'America a partire dal 12 aprile 2013.
