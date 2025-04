Aladdin diventa un horror: in arrivo il remake del classico Disney

Il classico, che è stato trasformato in un musical d'animazione dalla Disney nel 1992, e che a sua volta ha ottenuto un adattamento live action nel 2019, è l'ultimo film per famiglie a ricevere una svolta horror. E' accaduto per Winnie the Pooh, il Mickey Mouse di "Steamboat Willie", Bambi, Peter Pan, e Braccio di Ferro. Tutti questi sono entrati nel dominio pubblico, ovvero hanno perso la protezione delle leggi sul diritto d'autore che proteggono le opere intellettuali e che ne tutelava i personaggi, permettendo a chiunque di adattarli in altre opere. Nightmare Forge Games non aveva perso tempo, svelando un videogame horror in cui Topolino è diventato una creatura spaventosa. Abbiamo visto Winnie The Pooh e Pimpi in salsa horror che hanno dato il via a un filone slasher pieno di sete di vendetta. L'ultimo in ordine di tempo era stato "Popeye" sanguinario. Altri due amati personaggi dell’infanzia in chiave oscura sono protagonisti di altrettanti film, "Bambi: The Reckoning" e "Peter Pan’s Neverland Nightmare".