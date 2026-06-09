A novembre 2025, Papa Leone aveva ricevuto in Vaticano circa 160 esponenti del mondo del cinema italiano e internazionale. Da Cate Blanchett e Marco Bellocchio a Viggo Mortensen e Monica Bellucci, fino a Sergio Castellitto, Matteo Garrone, Ferzan Ozpetek, Stefania Sandrelli, Gus Van Sant e Abel Ferrara. "Il grande cinema non sfrutta il dolore: lo accompagna, lo indaga. Dare voce ai sentimenti complessi, contraddittori, talvolta oscuri che abitano il cuore dell'essere umano è un atto d'amore", aveva detto il Pontefice, che ha poi aggiunto: "L'arte non deve fuggire il mistero della fragilità: deve ascoltarlo, deve saper sostare davanti ad esso. Il cinema, senza essere didascalico, ha in sé, nelle sue forme autenticamente artistiche, la possibilità di educare lo sguardo".