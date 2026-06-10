DISCIPLINA, INTUITO, LEADERSHIP

José Mourinho racconta lo spirito di chi ambisce all'eccellenza

Lo Special One del calcio protagonista di "Legends, Reimagined", un nuovo capitolo firmato Ferragamo

10 Giu 2026 - 18:12
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José Mourinho racconta lo spirito di chi ambisce alla grandezza. L'allenatore portoghese, considerato una leggenda del calcio contemporaneo, è il protagonista del terzo capitolo firmato Ferragamo “Legends, Reimagined”, in cui la maison fiorentina racconta l'eccellenza. Una collaborazione volta a celebrare la passione per la maestria perseguita con determinazione attraverso l'attenzione assoluta ai dettagli e la ricerca costante della perfezione.  

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Carattere, maestria e un'eredità destinata a durare

 "José Mourinho ha ridefinito il gioco attraverso precisione tattica, presenza autorevole e una costante aspirazione al risultato. La sua visione del gioco si fonda su disciplina, intuito e una leadership che ha riscritto il concetto di successo secondo le proprie regole", si legge nella nota della maison. Valori che sono l’essenza della stessa Ferragamo e che ne guidano la visione creativa dal 1927. 

Un prodotto sofisticato, innovativo, intramontabile

 Nel video, al centro della narrazione, si trova la collezione Tramezza, massima espressione dell’eccellenza artigianale calzaturiera del marchio. Realizzata attraverso oltre 160 passaggi, la sua costruzione riflette rigore e precisione, un processo che esprime l’artigianalità manifatturiera e la qualità del made in Italy.

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