José Mourinho racconta lo spirito di chi ambisce all'eccellenza

"José Mourinho ha ridefinito il gioco attraverso precisione tattica, presenza autorevole e una costante aspirazione al risultato. La sua visione del gioco si fonda su disciplina, intuito e una leadership che ha riscritto il concetto di successo secondo le proprie regole", si legge nella nota della maison. Valori che sono l’essenza della stessa Ferragamo e che ne guidano la visione creativa dal 1927.