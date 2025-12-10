Logo Tgcom24
Lifestyle
LA DOLCEZZA DEI RICORDI

Un Natale di momenti speciali tra nostalgia e attesa della festa

Donare e vestirsi per le Feste. L'emozione del ritrovarsi e dello stare insieme, nella campagna dal tocco "vintage" Ferragamo Holiday 2025

10 Dic 2025 - 08:25
00:18 