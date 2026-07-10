Trend, i mini mini shorts: i bermuda da uomo si portano cortissimi

Sui social sono stati ribattezzati "shorts shorts", in riferimento alle loro dimensioni mini. I pantaloncini cortissimi sono versatili e si indossano con facilità. Tuttavia, essendo di loro piuttosto protagonisti del look, il consiglio è di abbinarli a polo, t-shirt e camicie classiche. Non adatti per l'ufficio, come del resto i modelli lunghi fino al ginocchio e i cargo, sono indicati infatti solo nei contesti più casual e informali.