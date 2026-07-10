QUASI IN MUTANDE

Trend, i mini mini shorts: i bermuda da uomo si portano cortissimi

L'estate 2026 vede lunghezze accorciate fino a livello inguinale. Una tendenza lanciata dalle sfilate, dove i pantaloncini sono tornati protagonisti

10 Lug 2026 - 07:21
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Vivienne Westwood © Catwalk Pictures

I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Vivienne Westwood © Catwalk Pictures

Come si portano i bermuda da uomo questa estate? Corti, cortissimi, praticamente mutande. Il guardaroba maschile per la bella stagione spazia tra sensualità e ironia e propone per gli shorts lunghezze (quasi) inguinali. Il trend più dibattuto del momento arriva dalle sfilate, dove gli stilisti li hanno resi protagonisti assoluti a colpi di sforbiciate. 

Google Preferred Site

Bermuda estate 2026: il trend "shorts shorts"

 Sui social sono stati ribattezzati "shorts shorts", in riferimento alle loro dimensioni mini. I pantaloncini cortissimi sono versatili e si indossano con facilità. Tuttavia, essendo di loro piuttosto protagonisti del look, il consiglio è di abbinarli a polo, t-shirt e camicie classiche. Non adatti per l'ufficio, come del resto i modelli lunghi fino al ginocchio e i cargo, sono indicati infatti solo nei contesti più casual e informali.  

Bermuda uomo, la moda estate 2026 li vuole cortissimi

1 di 13
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada

© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada

© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada

Leggi anche
"Pyjama Boys" per le strade di Milano: il finale della sfilata Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2026

Uscire con un pigiama chic: il trend più forte dalle sfilate uomo

Reggiseno a vista, i best look dalle sfilate della moda estate 2026

Reggiseni a vista: come indossarli per seguire il trend moda del momento

Perché i pantaloni corti si chiamano bermuda?

 Il nome bermuda arriva dalle isole omonime. Per far fronte al caldo opprimente, negli anni della Prima guerra mondiale il titolare di una sala da tè di Bermuda pensò infatti di tagliare i pantaloni delle divise dei camerieri sopra il ginocchio. L'intuizione piacque molto all'esercito britannico, al punto che adottò questo indumento come parte della sua divisa. Nel resto del mondo i pantaloncini corti si sono poi diffusi come capo estivo casual e informale, distinguendosi per il taglio strutturato appena sopra - o in corrispondenza - del ginocchio.

Leggi anche
Ispirazioni "bloomers" dalle sfilate primavera estate 2026 allo street style: Louis Vuitton, un look di Charli XCX, Prada, un look di Julia Fox, N1

Moda, bloomers mania: i pantaloni della nonna piacciono ai Gen Z

Maxi orecchini a forma di conchiglia, sandali non sandali che lasciano scoperto il piede e borse da spiaggia: tre maxi trend dalla sfilata di Chanel Cruise 2026/27 a Biarritz

Borse mare, talloniere chic, conchiglie alle orecchie: i trend estivi già virali

bermuda
shorts

Sullo stesso tema