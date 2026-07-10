Trend, i mini mini shorts: i bermuda da uomo si portano cortissimi

Bermuda uomo, la moda estate 2026 li vuole cortissimi
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Prada, Fendi, Vivienne Westwood © Catwalk Pictures
Come si portano i bermuda da uomo questa estate? Corti, cortissimi, praticamente mutande. Il guardaroba maschile per la bella stagione spazia tra sensualità e ironia e propone per gli shorts lunghezze (quasi) inguinali. Il trend più dibattuto del momento arriva dalle sfilate, dove gli stilisti li hanno resi protagonisti assoluti a colpi di sforbiciate.
Sui social sono stati ribattezzati "shorts shorts", in riferimento alle loro dimensioni mini. I pantaloncini cortissimi sono versatili e si indossano con facilità. Tuttavia, essendo di loro piuttosto protagonisti del look, il consiglio è di abbinarli a polo, t-shirt e camicie classiche. Non adatti per l'ufficio, come del resto i modelli lunghi fino al ginocchio e i cargo, sono indicati infatti solo nei contesti più casual e informali.
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
© Catwalk Pictures | I bermuda per l'estate 2026 dalle sfilate: Prada
Il nome bermuda arriva dalle isole omonime. Per far fronte al caldo opprimente, negli anni della Prima guerra mondiale il titolare di una sala da tè di Bermuda pensò infatti di tagliare i pantaloni delle divise dei camerieri sopra il ginocchio. L'intuizione piacque molto all'esercito britannico, al punto che adottò questo indumento come parte della sua divisa. Nel resto del mondo i pantaloncini corti si sono poi diffusi come capo estivo casual e informale, distinguendosi per il taglio strutturato appena sopra - o in corrispondenza - del ginocchio.