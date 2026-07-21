Un frigo per gli esseri umani, l'idea dal Giappone contro le ondate di caldo

Un frigorifero per esseri umani. L'idea che viene dal Giappone non ha niente di fantascientifico, non è pensata per ibernarvi e farvi sopravvivere fino al 3000. Non rischierete di caderci dentro insomma e risvegliarvi in un futuro lontano, come il Fry di Futurama. E non rischiate nemmeno di cadere in un ipersonno che vi farà perdere nello spazio, come se foste in Alien. Il frigo umano made in Japan ha meno ambizione, limitandosi a pensare se stesso come un rimedio contro il caldo. Un'aria condizionata sotto steroidi, insomma. Per presentarlo si potrebbe scomodare uno storico slogan e ricordare che "per un caldo grande, non ci vuole un refrigerio grande ma un grande refrigerio". Chissà però se questo claim suonerebbe bene anche tradotto in lingua nipponica.