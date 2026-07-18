L'estate calda fa dormire di meno: perse 56 ore di sonno all'anno per le alte temperature

A differenza di altri Paesi poi, il nostro non è nemmeno così avvezzo all'uso dell'aria condizionata. Un'arma contro il caldo, che secondo gli ultimi dati Istat, è sfruttata solo dal 55% dei nuclei familiari. Eppure sembra sempre più necessario trovare contromisure all'insonnia da caldo, anche perché la privazione del sonno aumenta il rischio di ictus, malattie cardiovascolari e mortalità, ma incide anche sulla salute mentale, sulle capacità cognitive e sull’apprendimento dei bambini. Senza arrivare agli estremi ben dipinti al cinema da L'uomo senza sonno, incarnato da Christian Bale anni fa sullo schermo, l'insonnia può insomma davvero farci male e non va sottovalutata: "Antò, fa ancora più caldo" ed è il caso di trovare nuovi rimedi per esorcizzare la cosa anche in camera da letto.