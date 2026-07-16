Caldo estremo, dal 25 maggio al 30 giugno eccesso di mortalità del +3% in Italia | 19 città da bollino rosso

Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati relativi al periodo 25 maggio-30 giugno: sia a livello globale sia a livello europeo il mese di giugno 2026 è stato il secondo più caldo di sempre. L'analisi dei dati di sorveglianza della mortalità giornaliera ha evidenziato, per lo stesso periodo, sul totale delle città italiane considerate, che l'eccesso di mortalità medio è stato del +3% rispetto alla norma, anche in relazione a quanto osservato in altri Paesi europei. A Torino, in particolare, si è verificato un eccesso statisticamente significativo nella popolazione over 65. Più in generale, invece, l'incremento di mortalità nel periodo di riferimento è limitato agli over 85.