Mai negli ultimi 20 anni gli agricoltori britannici hanno raccolto così presto le granaglie. I bacini d'acqua scompaiono uno dopo l'altro, con i livelli d'acqua che sono diminuiti tra l'11% e il 70% rispetto allo scorso anno. Il 22% dei corsi d'acqua è classificato come "eccezionalmente basso" e le loro portate stanno avvicinando - e superando - i record negativi che reggevano dal 1976. Giovedì, dopo un'estate di continui record di temperatura, la Gran Bretagna è attesa da un nuovo appuntamento con i primati: secondo le previsioni, nella gran parte del Regno Unito si registreranno 36 gradi.Solo quest'anno sono 245 gli incendi registrati nei siti naturali più protetti del Paese, mentre 45 milioni di persone vivono in aree colpite dalla siccità. Per la metà di queste sono state appunto previste restrizioni rigide all'uso di acqua corrente.