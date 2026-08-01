Il Danubio si ritira per il caldo e fa riemergere i resti di un mammut

Secondo gli studiosi, tutti gli elementi sembrano appartenere allo stesso esemplare e non a reperti trasportati casualmente dalla corrente. Ad affascinare gli esperti c'è poi la concreta ipotesi che il pesante mammifero sia morto ai tempi proprio nel luogo del ritrovamento. I reperti si trovano ora al museo per essere sottoposti a trattamenti di conservazione e a studi più approfonditi, necessari per determinarne con precisione l'età, la specie e l'origine dell'esemplare. L'identificazione preliminare si è concentrata per ora soprattutto sullo studio della mandibola e dei molari, che indicherebbe un animale non ancora completamente adulto. Ciò che si può dire intanto con certezza è che la zona del ritrovamento fosse durante l'ultima era glaciale un habitat perfetto per grandi mammiferi amanti dei luoghi paludosi come il mammut. Lo ha spiegato lo stesso Kirov: "L'area vicino a Ryahovo rappresenta probabilmente una sorta di deposito dove il flusso del Danubio ha trasportato e accumulato i resti di vari animali, non solo mammut. Naturalmente è anche possibile che alcuni dei resti appartenessero ad animali vissuti proprio in questa zona".