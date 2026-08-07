Caldo record, pesci a rischio nel parco ittico: "Li abbiamo dovuti spostare dai laghi"

"Tutti i pesci sono in sofferenza, a malapena mangiano. Stiamo incrociando le dita". Le parole di Leonardo Brambilla, del parco ittico Paradiso di Zelo Buon Persico (Lodi), a "Morning News", restituiscono tutta l’ansia di chi ogni giorno deve fare i conti con un caldo eccezionale che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di oltre 20 specie presenti nella struttura.
Brambilla spiega che i primi segnali di difficoltà sono arrivati già a giugno, soprattutto nelle vasche dedicate alle trote, pesci che vivono in acque fredde e molto ossigenate. "Il canale in cui vivono non supera mai i 18 gradi. Adesso, per esempio, siamo a 21 e mezzo", racconta all’inviata, mostrando come l’aumento della temperatura abbia stravolto l’equilibrio dell’habitat. Per proteggere gli animali, è stato costretto anche a svuotare un laghetto artificiale e trasferire i pesci altrove.
"Tre laghetti erano già asciutti. In questo invece c’è ancora acqua, ma è a 28 gradi", prosegue, misurando la temperatura in diretta. Un valore altissimo, che rende impossibile la sopravvivenza di molte specie. "Abbiamo dovuto svuotarlo, tirare via i pesci e cambiarli di posto, altrimenti sarebbero morti".
Un lavoro continuo, fatto di monitoraggi, spostamenti e interventi d’urgenza, che racconta quanto il caldo estremo stia mettendo in crisi non solo l’agricoltura, ma anche la fauna acquatica, costringendo chi gestisce parchi e allevamenti a misure straordinarie per salvare gli animali.