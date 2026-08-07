Caldo record, pesci a rischio nel parco ittico: "Li abbiamo dovuti spostare dai laghi"

Brambilla spiega che i primi segnali di difficoltà sono arrivati già a giugno, soprattutto nelle vasche dedicate alle trote, pesci che vivono in acque fredde e molto ossigenate. "Il canale in cui vivono non supera mai i 18 gradi. Adesso, per esempio, siamo a 21 e mezzo", racconta all’inviata, mostrando come l’aumento della temperatura abbia stravolto l’equilibrio dell’habitat. Per proteggere gli animali, è stato costretto anche a svuotare un laghetto artificiale e trasferire i pesci altrove.