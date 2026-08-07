Per il caldo, a Reggio Calabria è stato disposto un piano straordinario di assistenza per persone fragili e anziani, mentre Firenze - che ha superato nuovamente quota 40 gradi - si va verso dieci giorni consecutivi di codice rosso. A Quartu S.Elena (Cagliari) è stata emanata un'ordinanza che vieta di tenere gatti e cani in balconi e cortili non riparati. E per fronteggiare al meglio l'emergenza caldo, è sempre a disposizione dei cittadini il numero di pubblica utilità 1500 gestito dal Ministero della Salute. Dal 22 giugno, sono stati 4mila i contatti al numero 1500 con oltre 1.700 chiamate gestite dagli operatori per informazioni e consigli.