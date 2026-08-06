Caldo record, oggi 27 città da bollino rosso: l'afa resterà fino a Ferragosto

Il caldo continua a non dare tregua e oggi, giovedì 6 agosto, raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo.
Quando scenderanno le temperature
Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il Nord tra domenica 9 e lunedì 10 agosto grazie all'arrivo di una perturbazione atlantica. Per il Centro-Sud, invece, bisognerà attendere oltre Ferragosto.
Morti e accessi al pronto soccorso
L'emergenza continua ad avere effetti anche sulla salute. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 15%, mentre a fine giugno è stato registrato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65. Nelle ultime ore un uomo di 81 anni è morto dopo aver accusato un malore in spiaggia a Bisceglie, mentre una guardia giurata di 55 anni è deceduta a Bologna mentre si trovava in auto. Si registrano anche problemi nelle strutture pubbliche. All'ospedale Ramazzini di Carpi il malfunzionamento dell'aria condizionata ha fatto superare i 30 gradi in alcuni reparti, mentre in alcuni asili nido di Bologna i genitori hanno sospeso il pagamento delle rette per protestare contro l'assenza di adeguati impianti di climatizzazione.
Incendi e agricoltura in crisi
L'ondata di caldo rovente alimenta anche gli incendi boschivi, con roghi attivi in gran parte della penisola. Sul fronte agricolo, Confagricoltura denuncia gravi danni alle produzioni provocati dalla siccità e dalle grandinate delle ultime settimane. In Sardegna la produzione di miele registra cali fino al 70% a causa delle temperature estreme, che hanno provocato la morte o la dispersione di milioni di api.