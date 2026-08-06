Caldo record, oggi 27 città da bollino rosso: l'afa resterà fino a Ferragosto

L'emergenza continua ad avere effetti anche sulla salute. Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 15%, mentre a fine giugno è stato registrato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65. Nelle ultime ore un uomo di 81 anni è morto dopo aver accusato un malore in spiaggia a Bisceglie, mentre una guardia giurata di 55 anni è deceduta a Bologna mentre si trovava in auto. Si registrano anche problemi nelle strutture pubbliche. All'ospedale Ramazzini di Carpi il malfunzionamento dell'aria condizionata ha fatto superare i 30 gradi in alcuni reparti, mentre in alcuni asili nido di Bologna i genitori hanno sospeso il pagamento delle rette per protestare contro l'assenza di adeguati impianti di climatizzazione.