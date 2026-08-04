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previsto record di temperature

Ondata di calore, oggi bollino rosso per 25 città su 27 monitorate

L'anticiclone subtropicale africano non lascerà l'Italia prima di venerdì. Allerta maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria

04 Ago 2026 - 07:22
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Una persona cerca refrigerio dal caldo intenso bagnandosi la testa a una fontanella, Torino © Ansa

Una persona cerca refrigerio dal caldo intenso bagnandosi la testa a una fontanella, Torino © Ansa

La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.

Vienna, misurati 40.1 gradi

 Storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Vacilla il record nazionale del 2013, quando sono stati registrati 40.5 gradi a Bad Deutsch-Altenburg, vicino al confine con la Slovacchia.

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