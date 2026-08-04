Ondata di calore, oggi bollino rosso per 25 città su 27 monitorate

Una persona cerca refrigerio dal caldo intenso bagnandosi la testa a una fontanella, Torino © Ansa
La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.
Vienna, misurati 40.1 gradi
Storico record di caldo, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca. Vacilla il record nazionale del 2013, quando sono stati registrati 40.5 gradi a Bad Deutsch-Altenburg, vicino al confine con la Slovacchia.