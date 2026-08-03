In Spagna oltre 3mila morti in tre mesi per il caldo estremo

Il numero di morti per il caldo è aumentato soprattutto durante il mese di luglio, che si è chiuso con il bilancio di 2.026 decessi per il caldo estremo, pari a un incremento del 91% rispetto al luglio 2025, diventando il luglio più letale da quando esistono le rilevazioni nel 2015, dietro solo allo stesso mese del 2022. A pesare è stata anche la quarta ondata di caldo torrido, a fine mese, che in tre giorni avrebbe causato 160 morti. "Il caldo estremo ha già provocato più di 3.000 morti in Spagna in solo tre mesi. Il doppio rispetto a un anno fa", ha scritto Garcia su X, definendo la situazione "una priorità di salute pubblica". "Adattarsi al cambiamento climatico è urgente quanto ridurre le emissioni che lo provocano", ha aggiunto la ministra nel post. Le vittime, segnala il MoMo, sono soprattutto anziani: la maggior parte aveva più di 65 anni e oltre 1.200 avevano almeno 85 anni. Le regioni più colpite, la Catalogna, con 544 decessi, seguita dall'Andalusia (262) e dalla Comunità Valenziana (235).