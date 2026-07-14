L'ondata di calore, iniziata intorno al 18 giugno e durata fino al 1 luglio, ha infranto ogni record in diversi Paesi. Le cifre analizzate includono circa 2000 decessi in eccesso in Francia, 1.740 in Belgio, 6.800 in Germania e 480 nei Paesi Bassi, oltre a 810 morti specificamente legati al caldo in Spagna e circa 2.200 nel Regno Unito.