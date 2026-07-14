Almeno 14mila morti in più a causa del caldo rispetto alla media degli anni scorsi. È questa la drammatica stima dei ricercatori provenienti dai sei Paesi più colpiti dalla canicola che in queste settimane sta attanagliando l'Europa senza concedere tregua.
Vittime da caldo estremo
L'ondata di caldo record del mese scorso ha causato migliaia di morti in tutta l'Europa occidentale, diventando così in uno dei disastri climatici più letali del continente. Secondo un'analisi di Politico, i dati ufficiali preliminari sulla mortalità e le stime dei ricercatori, indicano durante il periodo di caldo estremo almeno 14mila decessi in più rispetto al recente passato.
I numeri della strage in Europa
L'ondata di calore, iniziata intorno al 18 giugno e durata fino al 1 luglio, ha infranto ogni record in diversi Paesi. Le cifre analizzate includono circa 2000 decessi in eccesso in Francia, 1.740 in Belgio, 6.800 in Germania e 480 nei Paesi Bassi, oltre a 810 morti specificamente legati al caldo in Spagna e circa 2.200 nel Regno Unito.