Per quanto riguarda i bollini arancioni, martedì sono segnate come allerta di livello 2 Bologna, Brescia, Bolzano, Frosinone, Genova, Roma e Torino. Mercoledì saranno nove le città in arancione: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo. "Le temperature massime saranno comprese tra i 39°C e i 41°C su tantissime zone del Centro-Sud e sull'intera Sardegna", ha spiegato il meteorologo Federico Brescia. IN alcune zone dell'entroterra entro venerdì si potrebbero sfiorare i 45 gradi. Con lo zero termico pronto a superare quota 5mila metri.