L'ondata di caldo estremo che ha colpito la Germania e, più in generale, tutta l'Europa nel mese di giugno è stata sotto tanti punti di vista una delle più intense degli ultimi vent'anni e, inoltre, una di quelle che ha portato le conseguenze peggiori. In particolare, proprio in Germania, il numero di persone morte in acqua è stato il più alto mai registrato in un mese di giugno da oltre 20 anni. Almeno 99 persone sono annegate, come ha comunicato la Società tedesca di salvataggio (Dlrg).