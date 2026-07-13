Germania, con il caldo estremo è boom di annegamenti: 99 vittime a giugno
"Con questo tragico inizio, temiamo che molte persone potrebbero nuovamente perdere la vita in acqua", ha detto Ute Vorg presidente del DIrg
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L'ondata di caldo estremo che ha colpito la Germania e, più in generale, tutta l'Europa nel mese di giugno è stata sotto tanti punti di vista una delle più intense degli ultimi vent'anni e, inoltre, una di quelle che ha portato le conseguenze peggiori. In particolare, proprio in Germania, il numero di persone morte in acqua è stato il più alto mai registrato in un mese di giugno da oltre 20 anni. Almeno 99 persone sono annegate, come ha comunicato la Società tedesca di salvataggio (Dlrg).
Per trovare un dato "simile" bisogna tornare al 2003
L'ultima volta che si è registrato un numero maggiore di vittime in acqua nel mese di giugno è stata durante la torrida estate del 2003, con 107 decessi. "Questo tragico inizio della stagione balneare fa temere che, in caso di ulteriori ondate di caldo in piena estate, molte persone potrebbero nuovamente perdere la vita in acqua", ha affermato la presidente della Dlrg, Ute Vogt.