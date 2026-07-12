Firenze, fa troppo caldo e le paghe sono troppo basse: i rider scioperano il 15 luglio

La decisione è stata presa dagli stessi ciclofattorini nel corso di un'assemblea svolta in piazza Santissima Annunziata, nel centro storico fiorentino e promossa da Nidil Cgil Firenze proprio per affrontare le principali criticità e decidere le prossime iniziative di mobilitazione. "Al termine del confronto, i lavoratori hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì 15 luglio con uno sciopero", fanno sapere da Nidil Cgil, la categoria sindacale della Cgil che rappresenta e tutela i lavoratori atipici. La protesta va oltre il caldo: "Per i rider è necessario superare definitivamente il modello del cottimo e riconoscere una retribuzione basata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, in linea con le indicazioni della normativa europea e nazionale". Durante l'assemblea, spiega il sindacato, un lavoratore ha raccontato di aver preso 3 euro lordi per una consegna da via Cavour, nel centro di Firenze, fino a Coverciano.