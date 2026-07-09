Clima, giugno 2026 è stato il più caldo di sempre per l'Europa occidentale

L'ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi Paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati all'afa. "Giugno 2026 ha messo in evidenza quanto profondamente stia cambiando il clima - afferma Samantha Burgess, Strategic lead for climate al Ecmwf - l'Europa occidentale ha registrato il giugno più caldo mai registrato e ha continuato a mantenere un calore record nell'oceano globale. Queste analisi riflettono un sistema climatico che continua ad accumulare calore. Il risultato sono ondate di caldo sempre più intense, un oceano costantemente caldo e rischi crescenti per persone, ecosistemi e infrastrutture in tutta Europa e oltre".