Caldo record, a Milano un'ordinanza tutela i rider: stop alle consegne nelle ore di afa

Le società dovranno quindi privilegiare lo svolgimento delle mansioni nelle ore più fresche della giornata. I gruppi si dovranno inoltre occupare di mettere a disposizione soluzioni per l'approvvigionamento di acqua, di pause e di aree ombreggiate o di ristoro lungo le aree di operatività nelle giornate critiche. Infine, le società dovranno adoperarsi affinché nessun premio o bonus destinato ai dipendenti sia legato alla rapidità o al numero di consegne nelle giornate e fasce orarie a rischio elevato.