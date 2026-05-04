L'aggressione - Il volto tumefatto, una ferita al ginocchio, i denti rotti. "Mi hanno picchiato - dice - perché non avevo il resto, non mi era mai successo". Il giovane racconta l'aggressione, avvenuta il 29 aprile, in pieno centro. "Avevo ricevuto tanti ordini. L'ultimo alle 22.30, da una ragazza. Mi sono accorto che non avevo i soldi per darle il resto: li avevo finiti. Il conto era di 19.51 euro, lei aveva 50 euro, ma io solo 23. Le ho spiegato che avrebbe potuto rivolgersi al servizio clienti, che l'avrebbe fatta pagare in seguito". Lei "era arrabbiata, io mi sono scusato", poi "sono arrivati due nordafricani, che lei conosceva. Mi dicevano: perché non hai il resto? Non sai contare? Ho detto anche a loro del servizio clienti, ma non volevano ascoltare. Mi è arrivato un pugno al volto così forte che sono caduto a terra. Mi hanno rubato il cibo, preso il telefono e sono scappati. Da lì, non ricordo più niente". "Un passante mi ha fatto riprendere conoscenza - spiega poi - ed è arrivata l'ambulanza.