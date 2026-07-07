In Belgio il livello di allerta più elevato è stato attivato solo per la seconda volta dal 2020. La Francia ha dimostrato come il coordinamento tra i diversi settori abbia contribuito a ridurre la pressione sul sistema sanitario. La Macedonia del Nord ha collaborato con le squadre della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per raggiungere le persone senza fissa dimora. "Questi esempi sono importanti perché replicabili. E quando i piani sono predisposti e testati prima di una crisi, salvano vite umane", sottolinea ancora Kluge. Oltretutto i Paesi dotati di piani efficaci "sanno in anticipo quali popolazioni sono più a rischio". Questa chiarezza, acquisita prima dell'arrivo di qualsiasi ondata di calore, fa la differenza tra una risposta gestita e una reattiva: "Ed è ciò che permette ai sistemi sanitari di continuare a funzionare senza essere sopraffatti dalle emergenze legate al caldo", scandisce il direttore.