Caldo record, l'Italia nuovamente nella morsa dell'afa: dodici città da bollino giallo

La tregua, se così si può chiamare, è durata poco. Con l'arrivo dell'anticiclone nordafricano, piomba sull'Italia una nuova ondata di caldo torrido. Martedì sono 12 le città da bollino giallo, mercoledì saranno 9 quelle con il bollino arancione: Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Ma i termometri hanno già raggiunto picchi di 34-35 gradi in molte zone del centro-nord e della Sardegna. L'afa inizia a farsi sentire anche la sera, con temperature superiori ai 20 gradi, tipiche delle zone tropicali.