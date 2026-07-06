L'uomo, 57 anni, è stato sepolto in una zona comune del cimitero di Monza. Ma la volontà di chi l'ha conosciuto è quella di garantirgli una sepoltura dignitosa, affinché la sua non diventi l'ennesima storia destinata a essere cancellata dall'indifferenza. L'iniziativa è stata lanciata in questi giorni dai referenti dell'Armadio dei poveri che ha sede in città: "Abbiamo partecipato ai funerali di Massimo, il senzatetto deceduto qualche giorno fa su una panchina. È stato sepolto in una zona comune del cimitero di Monza. Visto che è morto da solo per strada vorremmo almeno dargli una sepoltura dignitosa facendogli una piccola lapide".