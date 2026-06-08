Monza, sesso al parco vicino a famiglie e bambini: multata coppia over 60

Dopo numerose segnalazioni due uomini tra i sessanta e i settant'anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. I due, noncuranti della presenza di famiglia e bambini a poca distanza da loro, consumavano tranquillamente i propri rapporti sessuali. Per questo, a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, gli uomini della locale sono intervenuti e hanno comminato nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. I due, inoltre, sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui sono stati controllati.