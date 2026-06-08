253 EURO DI SANZIONE

Monza, sesso al parco vicino a famiglie e bambini: multata coppia over 60

I due sono stati anche oggetto di un ordine di allontamento dall'area verde per 48 ore

08 Giu 2026 - 14:25
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Dopo numerose segnalazioni due uomini tra i sessanta e i settant'anni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia locale mentre erano intenti a fare sesso in pieno giorno nel parco di Monza. I due, noncuranti della presenza di famiglia e bambini a poca distanza da loro, consumavano tranquillamente i propri rapporti sessuali. Per questo, a seguito di diverse segnalazioni dei cittadini, gli uomini della locale sono intervenuti e hanno comminato nei confronti degli interessati una sanzione amministrativa da 253 euro per comportamenti contrari alla pubblica decenza. I due, inoltre, sono stati oggetto di un provvedimento di allontanamento per 48 ore dal luogo in cui sono stati controllati. 

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Le segnalazioni dei cittadini e l'intervento della polizia locale

 A lanciare l'allarme alla polizia locale sulla situazione venutasi a creare al parco sono stati i cittadini che hanno inviato diverse segnalazioni. Il personale del Nucleo intervento rapido motociclisti del Comando di via Marsala è dunque intervenuto scandagliando ogni parte dell'area verde in cui i residenti avevano segnalato la presenza dei due che sono stati poi rintracciati mentre erano ancora intenti nell'amplesso. I soggetti - italiani di età compresa tra i 60 e i 70 anni - sono stati multati e allontanati dal parco per 48 ore. 

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