I carabinieri si sono poi recati nel locale indicato, dove le immagini delle videocamere di sorveglianza, insieme alle testimonianze del personale non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio: i militari hanno riconosciuto immediatamente, nel cliente che aveva usato la carta, lo stesso uomo che si era presentato in caserma per riconsegnare il portafogli. La carta e i documenti sono poi stati restituiti al legittimo proprietario.