45enne senza fissa dimora

Reggio Emilia, consegna ai carabinieri un portafogli smarrito ma prima usa il bancomat: denunciato

L'episodio è avvenuto a Guastalla. L'accusa nei confronti di un senzatetto 45enne è di indebito utilizzo di carta di credito

05 Lug 2026 - 11:40
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Trova un portafogli per terra vicino alla stazione di Guastalla (Reggio Emilia), lo prende e lo consegna in caserma: un gesto apprezzabile, che sembra l'epilogo di una storia a lieto fine, se non fosse che prima di andare dai carabinieri l'uomo aveva utilizzato la carta del legittimo proprietario per togliersi qualche sfizio. Decisione infelice che è valsa una denuncia al 45enne per indebito utilizzo di carta di credito. 

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I fatti risalgono alla tarda serata del 3 luglio. L'uomo, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo di carta di credito dopo aver trovato il portafogli di un giovane. Il presunto responsabile si è presentato spontaneamente in caserma nella cittadina reggiana per consegnare il portafogli intatto, con dentro documenti personali e una carta bancomat.

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Nel frattempo, però, aveva già fatto cinque acquisti consecutivi per un totale di 55 euro in un locale pubblico della zona, sfruttando la modalità contactless della carta. I militari, nel tentativo di rintracciare il proprietario, lo hanno contattato telefonicamente: il ragazzo ha riferito di essersi accorto da poco dello smarrimento e di aver ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Si è quindi recato in caserma per sporgere denuncia.

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I carabinieri si sono poi recati nel locale indicato, dove le immagini delle videocamere di sorveglianza, insieme alle testimonianze del personale non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio: i militari hanno riconosciuto immediatamente, nel cliente che aveva usato la carta, lo stesso uomo che si era presentato in caserma per riconsegnare il portafogli. La carta e i documenti sono poi stati restituiti al legittimo proprietario.

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