Rivolta nel carcere di Enna sedata: 8 arresti e trasferimenti

Ore di tensione e nel tardo pomeriggio di sabato, l'intervento degli agenti del Gio, gruppo intervento operativo di Catania e di altre forze giunte da altre carceri. Otto le persone arrestate. "La rivolta al carcere di Enna è stata sedata grazie al grande lavoro degli agenti penitenziari. Tutti i detenuti sono stati riportati nelle camere di pernottamento e sono in corso le perquisizioni e gli arresti dei promotori, che verranno trasferiti in altri istituti. Il motivo dei disordini, iniziati alle 11, è stata l'intercettazione tra le 10 e le 10.30 di quattro pacchi lanciati dall'esterno e contenenti materiale illecito diretto ai detenuti. L'impianto telefonico ha infatti sempre funzionato. Anche oggi la Polizia penitenziaria ha evitato conseguenze tragiche, per questo rivolgo agli agenti il mio plauso per lo straordinario sforzo compiuto", ha commentato il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Balboni.