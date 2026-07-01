Prato, detenuto di 26 anni trovato morto in carcere | Aveva presentato una denuncia per violenze durante l'arresto

Dopo l'arresto, Rodriguez Matute aveva riportato una frattura alla mandibola. Ai medici aveva raccontato che quella lesione sarebbe stata provocata durante le fasi del fermo, circostanza poi portata all'attenzione della magistratura. Per questo motivo era stato fissato un colloquio in procura nel quale avrebbe dovuto ricostruire la propria versione dei fatti. In seguito alla morte, il procuratore Luca Tescaroli ha disposto l'autopsia e la procura ha aperto un procedimento ipotizzando il reato di "morte come conseguenza di un altro reato". L'autopsia sarà determinante per chiarire ogni aspetto della vicenda e verificare se vi siano elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita del detenuto.